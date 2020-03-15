Pazarda Survivor! Müşterilerin ilgi odağı oldu |Video

Pazar esnafı tezgahlar, meyve-sebze kasaları ve terazilerden Survivor parkuru oluşturdu. Yaptığı yarışma videosunu sosyal medyadan paylaşan pazar esnafı müşterilerin ilgi odağı oldu. Bir esnaf ise Acun Ilıcalı maskesi takıp yarışmayı sundu. İşte o renkli görüntüler...