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Pazarda Survivor! Müşterilerin ilgi odağı oldu |Video
Pazar esnafı tezgahlar, meyve-sebze kasaları ve terazilerden Survivor parkuru oluşturdu. Yaptığı yarışma videosunu sosyal medyadan paylaşan pazar esnafı müşterilerin ilgi odağı oldu. Bir esnaf ise Acun Ilıcalı maskesi takıp yarışmayı sundu. İşte o renkli görüntüler...
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