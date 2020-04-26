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Son dakika haberi... Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi |Video
Erzincan’da karda yiyecek aramaya çıkan "şamua" olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, 3300 rakımlı Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi.
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