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Son dakika haberi... Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi |Video

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26.04.2020
Erzincan’da karda yiyecek aramaya çıkan "şamua" olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, 3300 rakımlı Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi.
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincanda görüntülendi NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVAN ERZİNCAN'DA GÖRÜNTÜLENDİ

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