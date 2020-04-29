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Son dakika haberi... Manisa'da trafikte şoke eden görüntü! Gören telefona sarıldı |Video

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29.04.2020
Son dakika haberi... Manisa’da sol arka jantın üzerinde seyreden traktör sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Bir sürücü o anları kaydedirken, “Yurdumun insanı. Ateş çıkartıyor. Memleketimin gözünü seveyim” ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir traktör sürücüsü, traktörüne bağlı römorkun sol arka jantın üzerinde ilerlediği görülüyor.

ATEŞ ÇIKARTIYOR

Lastiksiz seyreden traktör trafiği tehlikeye düşürürken, karşılaştığı manzarayı kayda alan sürücü de şaşkınlığını, "Yurdumun insanı. Ateş çıkartıyor. Memleketimin gözünü seveyim" sözleriyle dile getirdi.

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