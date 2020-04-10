Koşarken veya yürürken koronavirüs kapma riski var mı? Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgını koşarken veya yürürken bulaşır mı? Dışarıda spor yapan kişilerin virüs kapma riski var mı? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, A Haber ekranlarında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.