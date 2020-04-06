Koronavirüsü yenen hasta duygularını A Haber'e anlattı |Video

Türkiye'de korornavirüse karşı mücadele devam ederken taburcu olanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Koronavirüsü yenen hastalardan biri olan Fikret Yeni, duygularını A Haber'e anlattı. Virüsü 5 günde yenen Yeni, yaşadıklarını anlatarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.