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Koronavirüsü yenen hasta duygularını A Haber'e anlattı |Video
Türkiye'de korornavirüse karşı mücadele devam ederken taburcu olanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Koronavirüsü yenen hastalardan biri olan Fikret Yeni, duygularını A Haber'e anlattı. Virüsü 5 günde yenen Yeni, yaşadıklarını anlatarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
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