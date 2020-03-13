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Koronavirüsle savaşta uykunun önemi ne? Sağlıklı bir uyku için neler yapmalıyız? Uzman isim A Haber canlı yayınında konuştu |Video
Çin'de ortaya çıkıp hızla kıtalar yayılan ölümcül koronavirüs son olarak ülkemizde de iki kişide görüldü. Vatandaşlar koronavirüse karşı önlemler almaya devam ederken bağışıklık sisteminin güçlü olması en önemli etken. Uzmanlar bağışıklık sistemi için en önemli unsurun ise sağlık uyku olduğunu belirtiyor. Peki sağlıklı bir uyku için neler yapmalıyız? Koronavirüsle savaşta uykunun önemi nedir? Bugünün dünya uyku günü olduğunu belirten uyku danışmanı Sinem Gerger Akınal, A Haber ekranlarında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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