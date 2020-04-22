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22.04.2020

Koronavirüs salgınının gölgesinde İslam coğrafyasında Ramazan sevinci |Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını günlerinde İslam coğrafyasında mübarek Ramazan ayı sevinci yaşanıyor. Türk-İslam coğrafyasında yaşanan Ramazan ayı coşkusu bu kliple ekranlara yansıdı.
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