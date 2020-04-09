Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı? Uzman isim aileleri uyardı: En çok endişelendiren kısım... |Video

Dünyaya kabus gibi yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını çocuklar üzerinde psikolojik olarak ne gibi etkiler yapıyor? Virüs çocuklara nasıl anlatılmalı? Virüsle mücadelede stres ve kaygı nasıl yenilir? Uzman psikolog Esra Ezmeci, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Ezmeci, "Çocukları çok korkutmayın aşırı tepkiler vermeyin" ifadelerini kullandı.