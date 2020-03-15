15 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
15.03.2020

Kırıkkale'de Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun |Video

Kırıkkale’de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı. Görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Kırıkkale'de, Doğu Ekspresi ve yük trenlerinin geçiş yaptığı tren raylarında canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli oyunu objektiflere yansıdı.



Tüm uyarı ve güvenlik tedbirlerine rağmen tren raylarında görüntülenen 5 çocuk çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden rayda yürümeye devam etti.

Çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tren rayında tehlikeli oyun
Tren rayında tehlikeli oyun
Pazarda Survivor
Pazarda Survivor
Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Koronavirüsten en çok ölüm hangi yaş aralığında yaşanıyor?
Koronavirüsten en çok ölüm hangi yaş aralığında yaşanıyor?
Türkiye Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 390. okulu açtı
Türkiye Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 390. okulu açtı
Alo 184 hattı koronavirüs için devrede!
Alo 184 hattı koronavirüs için devrede!
İstanbul'da metroda arıza! Bazı seferlerinde aksama meydan geldi
İstanbul'da metroda arıza! Bazı seferlerinde aksama meydan geldi
AVM'lerin için flaş karar!
AVM'lerin için flaş karar!
Korona fırsatçılarına inat yaptı! Alkışlanacak hareket
Korona fırsatçılarına inat yaptı! Alkışlanacak hareket
Türk tipi el yıkama! Böyle anlattı
Türk tipi el yıkama! Böyle anlattı
Dezenfektan kullanımı tehlikeli mi?
Dezenfektan kullanımı tehlikeli mi?
Daha Fazla Video Göster