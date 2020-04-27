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Kabe'de koronavirüs temizliği |Video

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27.04.2020
Mübarek Ramazan ayına koronavirüs salgının gölgesinde girildi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de de koronavirüse karşı tedbirler alındı. Teravih namazları sadece görevlilerin katılımıyla kısaltılarak eda ediliyor. Bu kapsamda Kabe'de de koronavirüse karşı temizlik yapıldı. Örtüsü çatısı ve etrafı koronavirüse karşı sterilize edildi.
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