Kabe'de koronavirüs temizliği |Video

Mübarek Ramazan ayına koronavirüs salgının gölgesinde girildi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de de koronavirüse karşı tedbirler alındı. Teravih namazları sadece görevlilerin katılımıyla kısaltılarak eda ediliyor. Bu kapsamda Kabe'de de koronavirüse karşı temizlik yapıldı. Örtüsü çatısı ve etrafı koronavirüse karşı sterilize edildi.