Jandarma Genel Komutanlığı "Orhan Baba" klibiyle "Evde kal" çağrısı yaptı |Video

Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı animasyon "evde kal" klibinde Orhan Gencabay, "İçim ürperiyor ya evde yoksan" şarkı sözleriyle vatandaşlara sesleniyor. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle, "Orhan Baba #EvdeKal’ın, berhudar olun diyor Peki ya sizler de hep evde misiniz?" ifadeleri kullanıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı animasyon "evde kal" klibinde Orhan Gencabay, "İçim ürperiyor ya evde yoksan" şarkı sözleriyle vatandaşlara sesleniyor.



Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle, "Orhan Baba #EvdeKal'ın, berhudar olun diyor Peki ya sizler de hep evde misiniz?" ifadeleri kullanıldı.