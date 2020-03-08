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İzmit Körfezi'nde şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı |Video
Kocaeli’de İzmit Sahili’nde avlanan yunus balıkları deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu. Vatandaşlar yunus balıklarının gösterisini meraklı gözlerle izlerken, o anları cep telefonları ile kaydetti.
Türkiye'nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarıyla temizleniyor. Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, yunus balıklarının evi haline geldi. Yunus balıkları Başiskele ilçesi sahilinde deniz yüzeyine çıkarak görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar yunus balıklarının gösterisini meraklı gözlerle izlerken, o anları cep telefonları ile kaydetti.
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