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İzmir'de ilginç görüntü! "Eve git" dedi bastonu yedi! Belediye Başkanının nineyle imtihanı |Video
İzmir'in Foça ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında evinde kalması konusunda uyarıda bulunduğu 82 yaşındaki Saadet Solaç arasındaki diyalog ilgi çekti.
Gürbüz, Foça çarşısında karşılaştığı Solaç'a yeni tip koronovirüs pandemisini hatırlatarak evine gitmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Başkan Gürbüz'ün "Seni polise söyleyeceğim" sözlerinin ardından Solaç, gülümseyerek elindeki baston ile Gürbüz'ün ayaklarına vurdu.
Yaşlı kadın, Gürbüz'ün uyarılarının ardından evine giderken, ikili arasındaki diyalog etrafta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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