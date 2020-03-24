24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.03.2020

İzmir'de ilginç görüntü! "Eve git" dedi bastonu yedi! Belediye Başkanının nineyle imtihanı |Video

İzmir'in Foça ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında evinde kalması konusunda uyarıda bulunduğu 82 yaşındaki Saadet Solaç arasındaki diyalog ilgi çekti.

Gürbüz, Foça çarşısında karşılaştığı Solaç'a yeni tip koronovirüs pandemisini hatırlatarak evine gitmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Gürbüz'ün "Seni polise söyleyeceğim" sözlerinin ardından Solaç, gülümseyerek elindeki baston ile Gürbüz'ün ayaklarına vurdu.

Yaşlı kadın, Gürbüz'ün uyarılarının ardından evine giderken, ikili arasındaki diyalog etrafta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Eve git dedi bastonu yedi!
"Eve git" dedi bastonu yedi!
Korona için eldiven ve maske takanlar dikkat!
Korona için eldiven ve maske takanlar dikkat!
Zabıtalardan örnek davranış! Yaşlı adama böyle yardım ettiler
Zabıtalardan örnek davranış! Yaşlı adama böyle yardım ettiler
Koronavirüse kürdanla savaş açtı
Koronavirüse kürdanla savaş açtı
52 milyar insanı öldüren Anofel'in hikayesi
52 milyar insanı öldüren Anofel'in hikayesi
81 ilde cami hoparlörlerinden dualar yükseldi
81 ilde cami hoparlörlerinden dualar yükseldi
Boğaz'da dikkat çeken görüntü
Boğaz'da dikkat çeken görüntü
Alışveriş için evden markete drone yolladı
Alışveriş için evden markete drone yolladı
Karantinadan kaçan kadın yakalandı
Karantinadan kaçan kadın yakalandı
Vatandaş için seferber oldular
Vatandaş için seferber oldular
TRT EBA TV canlı izle!
TRT EBA TV canlı izle!
Kaçan korona şüphelisi, evinden alındı!
Kaçan korona şüphelisi, evinden alındı!
Daha Fazla Video Göster