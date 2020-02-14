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14.02.2020

İstanbul'da yürekleri ağza getiren an! Küçük çocuk ölümden böyle döndü |Video

İstanbul Küçükçekmece’de marketten alışveriş yaptıktan sonra yola bakmadan fırlayan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altına düşen çocuk ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Olay Küçükçekmece'de dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre marketten alışveriş yapan dokuz yaşındaki B.D. isimli çocuk bir anda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı ve seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Çocuğu bir anda önünde gören sürücü durmak istese de başarılı olamayarak küçük çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle aracın altına düştü. Ancak araç şoförünün zamanında fren yapmasıyla çocuk aracın altında da ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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