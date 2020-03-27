- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Marmaray'da koronavirüs önlemi |Video
Koronavirüs salgınına karşı Marmaray istasyonlarında termal kameralar kuruldu. Vatandaşların daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için Marmaray'ı kullanan yolcuların ateşleri ölçülüyor. Detaylar A Haber ekranlarında...
Koronavirüsle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yoğunluk yaşanan Marmaray istasyonlarına termal kameralar yerleştirildi. Girişte bulunan termal kameralar sayesinde Marmaray'ı kullanacak olan yolcuların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Kameradan gelen görüntüleri ekran başında takip eden güvenlik görevlileri ateşleri belirli bir derecenin üzerinde olan vatandaşların yolculuk yapmasına izin verilmiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.