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İstanbul Beylikdüzü'nde korkutan yangın! Otel alev alev yandı |Video
İstanbul Beylikdüzü’nde 5 katlı bir otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre alevlere dönüşürken, müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
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