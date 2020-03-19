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19.03.2020

İstanbul Beylikdüzü'nde korkutan yangın! Otel alev alev yandı |Video

İstanbul Beylikdüzü’nde 5 katlı bir otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre alevlere dönüşürken, müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzünde korkutan yangın! Otel alev alev yandı SON DAKİKA HABERİ... İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKUTAN YANGIN! OTEL ALEV ALEV YANDI

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