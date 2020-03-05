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05.03.2020
İstanbul Bayrampaşa'da dehşet! Çorbacıda hesap ödemek istemedi kurşun yağdırdı |Video
İstanbul Bayrampaşa'da gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz iki kişi bir çorbacıda yemek yedikten sonra hesap ödemek istemedi. Garsonlar ile aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından şüphelilerden birisi belinden çıkardığı silah ile önce garsona sonra da etrafa ateş etti.
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