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05.03.2020

İstanbul Bayrampaşa'da dehşet! Çorbacıda hesap ödemek istemedi kurşun yağdırdı |Video

İstanbul Bayrampaşa'da gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz iki kişi bir çorbacıda yemek yedikten sonra hesap ödemek istemedi. Garsonlar ile aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından şüphelilerden birisi belinden çıkardığı silah ile önce garsona sonra da etrafa ateş etti.
İstanbul Bayrampaşada dehşet! Hesap ödemek istemedi dehşet saçtı İSTANBUL BAYRAMPAŞA'DA DEHŞET! HESAP ÖDEMEK İSTEMEDİ DEHŞET SAÇTI

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