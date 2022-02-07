Son dakika haberi… Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı! Yerine Osman Kaymak atandı

Son dakika haberi… Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Sekban, “Kovid olmasıyla birlikte Seymenoğlu İçişleri bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden alındı. Ankara’dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı.” ifadelerini kullandı.

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