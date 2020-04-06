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06.04.2020

İslamın salgın ve hastalıklara bakışı nasıl? Ne tavsiye ediyor? Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı A Haber ekranlarında yanıtladı |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili dinimiz İslam ne tavsiye ediyor? İslamın salgın ve hastalıklara bakışı nasıl? Kuran-ı Kerim’de nasıl ifade ediliyor? İslam salgın döneminde neler tavsiye ediyor? Peygamber Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etti? Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hüseyin Arı, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı. Arı, "Avrupa'da bilboardlarda bile Peygamber Efendimizin (s.a.v) sözleri asılıyor" ifadelerini kullandı.
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