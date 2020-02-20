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20.02.2020

İşçi servisleri kaza yaptı |Video

Sivas’ta iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 07.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 2.kısım 5.cadde'de meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen S.M. idaresindeki 58 S 182 plakalı işçi servisi ile aynı yönde ilerleyen H.A. idaresindeki 58 ABS 161 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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