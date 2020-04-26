26 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çok sayıda kişi katıldı! Koronavirüs partisine baskın |Video

Çok sayıda kişi katıldı! Koronavirüs partisine baskın |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
26.04.2020
Rusya’da DJ Oleg adlı bir müzisyen, açık havada ‘koronavirüs partisi’ (Covid-19) düzenledi. Onlarca insanın katıldığı partide çıkan yüksek ses nedeniyle polis olay yerine geldi. Partiye katılan kalabalık polisi ikna ederek ceza yemeden dağıldı.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Butovo bölgesinde meydana geldi. DJ Oleg adlı bir müzisyen, açık havada 'koronavirüs partisi' düzenledi. Onlarca kişinin katıldığı partide çıkan yüksek sesten rahatsız olanlar ise polisi aradı.



POLİSİ İKNA ETTİLER
Olay yerine gelen polis ekiplerinin, partiye katılanlara para cezası yazmak için işlem yaptığı ancak kalabalığın ısrarı üzerine ceza yazmaktan vazgeçtiği ifade edildi. Sözlü olarak uyarılan kalabalık, polisin olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra dağıldı.

RUSYA'DA SON DURUM
Rusya'da koronavirüs vakalarında ciddi artış devam ediyor. Ülkede 6 bin 361 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 949'a yükseldi. Öte yandan, son bir günde 66 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 747'ye ulaştığı bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüs partisine baskın
Koronavirüs partisine baskın
Banyodan gelen sesi duydu! Görünce...
Banyodan gelen sesi duydu! Görünce...
CHP'li belediyenin 5 kuruşluk ekmek yalanı
CHP'li belediyenin 5 kuruşluk ekmek yalanı
CHP'li İBB'nin Ali Genlik oyunu ifşa oldu! İşte o görüntüler
CHP'li İBB'nin Ali Genlik oyunu ifşa oldu! İşte o görüntüler
İşte İBB'nin yardım kolisi götürdüğü Ail Genlik!
İşte İBB'nin yardım kolisi götürdüğü Ail Genlik!
O ilimizde korkutan tablo
O ilimizde korkutan tablo
2 metrelik pide açık artırmayla satıldı
2 metrelik pide açık artırmayla satıldı
'Pide' yalanıyla polisten kaçmaya çalışan gençlere para cezası
'Pide' yalanıyla polisten kaçmaya çalışan gençlere para cezası
Sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençler top oynayıp halat çekti
Sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençler top oynayıp halat çekti
Hastane görevlilerinin çilesi! Eve yürüyerek gittiler
Hastane görevlilerinin çilesi! Eve yürüyerek gittiler
Korona günlerinde ortaya çıktılar
Korona günlerinde ortaya çıktılar
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Daha Fazla Video Göster