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Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! 15 Mart Pazar hava durumu |Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
KÜTAHYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
UŞAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile yarın (Pazartesi) Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde kuvvetli(21-50kg/m2/12saat) olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutu, yarın (Pazartesi) Ardahan, Erzurum, Erzincan, Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/m2/12saat) olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/m2/12saat) olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-70 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: Orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-70 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, fırtına ve yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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