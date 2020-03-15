Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! 15 Mart Pazar hava durumu |Video

15 Mart 2020 Pazar günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Mart Pazar hava durumu tahminleri A Haber ekranlarında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

KÜTAHYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

UŞAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile yarın (Pazartesi) Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde kuvvetli(21-50kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutu, yarın (Pazartesi) Ardahan, Erzurum, Erzincan, Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-70 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: Orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-70 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, fırtına ve yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.