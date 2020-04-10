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10.04.2020

Artvin'de yürekleri ısıtan görüntü! Minik kız jandarmayı görünce asker selamı verdi |Video

Artvin'in Şavşat ilçesinde köylere devriye atan jandarma ekiplerinin yol kenarında bekleyen küçük kızla sohbeti tebessüm ettirdi. Jandarma aracını gören küçük kız elinde çubukla asker selamı verdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı nedeniyle jandarma ekipleri küçük kızın evine gitmesini söyledi. Komutanla kız arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi.

Görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat'ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaştı.

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