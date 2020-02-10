10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.02.2020

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü |Video

İdlib'de​ rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. Şehitler nedeniyle yarın Kahramanmaraş'ta yarın yapılması planlanan Kıraç konseri de iptal edildi.

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kale Mahallesi'nde yaşayan Nigar ve Ömer Saylak çiftine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşi olan Fatih Saylak'ın şehit haberini alan ailenin yakınları ile komşuları eve taziyeye geldi. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Fatih Saylak'ın Kübra Saylak'la evli olduğu öğrenildi. Şehit Saylak'ın yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdlib'den Niğde'ye şehit ateşi düştü
İdlib'den Niğde'ye şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Suriye’den Gaziantep’e şehit ateşi
Suriye’den Gaziantep’e şehit ateşi
Artvin'de kar fırtınası böyle geldi
Artvin'de kar fırtınası böyle geldi
İBB'nin ulaşım zammına türkü ile tepki gösterdi!
İBB'nin ulaşım zammına türkü ile tepki gösterdi!
Tekne battı 2 kişi ölümden döndü
Tekne battı 2 kişi ölümden döndü
Metroda 'koronavirüs' paniği! Gözaltına alındı
Metroda 'koronavirüs' paniği! Gözaltına alındı
İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi
İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi
Doğu'da soğuk rekoru! Termometreler -40 dereceyi gördü
Doğu'da soğuk rekoru! Termometreler -40 dereceyi gördü
Taksim Camii inşaatında sona gelindi
Taksim Camii inşaatında sona gelindi
Öğrencilere buz üstünde şınav cezası
Öğrencilere buz üstünde şınav cezası
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada!
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada!
Daha Fazla Video Göster