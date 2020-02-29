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29.02.2020

Son dakika haber: İdlib şehidi Uzman Çavuş Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı |Video

Son dakika haberi... Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan hava saldırısında şehit olan Emin Yıldırım, Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde İçişleri Bakanı Soylu, şehidin naaşını omuzlayarak taşıdı.

İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın cenazesi Hatay'ın Akcurun Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yıldırım'ın naaşı Akcurun Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin naaşını omuzlayarak taşıdı.



Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP milletvekilleri, askeri erkan ve çok ayıda vatandaş katıldı.

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