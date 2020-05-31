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Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Köpek balığı kaplumbağaya böyle saldırdı |Video

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Giriş: 31.05.2020 15:20
Güncelleme:31.05.2020 15:29
Son dakika haberi... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kıyılarında "sivri burun camgöz" adıyla bilinen köpek balığı amatör balıkçı tarafından görüntülendi. Köpek balığının denizde yüzen kaplumbağayı hedef aldığı anları, Rum amatör balıkçı Michalis Drakoudis cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında birçok bölgede canlı türleri, insan yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Limasol ilçesi kıyılarında amatör bir balıkçı tarafından sivri burun camgöz adıyla bilinen ve dünyanın en büyük ikinci balık cinsini görüntüledi.

Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Denizde tehlikeli karşılaşma SON DAKİKA: GÜNEY KIBRIS KIYISINDA GÖRÜLDÜ! DENİZDE TEHLİKELİ KARŞILAŞMA

Köpek balığının denizde yüzen kaplumbağayı hedef aldığı anları, Rum amatör balıkçı Michalis Drakoudis cep telefonu kamerası ile kaydetti.



Sivri burun camgöz, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesine göre Akdeniz'de nesli tükenmekte olan türler arasında.

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