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Son dakika: Gökçeada'da tekne alabora oldu!

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Giriş: 27.02.2021 09:14
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Feci olayın detaylarını A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Laz Koyu açıklarında batan 5 metrelik fiber teknedeki Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi ile polis ve jandarma su altı ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri katılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki balıkçılar da destek veriyor.

Bu arada kıyıya yüzerek çıkan uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik'in tedavileri Gökçeada Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

OLAY
Dün akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik'in kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.

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