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Son dakika: Giresun’u sel vurdu! Heyelan anı saniye saniye böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Giresun’da yaşanan sel felaketinden çarpıcı bir görüntü kaydedildi. Giresun’un Yukarı Boynuyoğun köyündeki heyelan saniye saniye böyle görüntülendi.
Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketinden çarpıcı bir görüntü kaydedildi. Giresun'un Yukarı Boynuyoğun köyündeki heyelan saniye saniye böyle görüntülendi.