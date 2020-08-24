24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Giresun’u sel vurdu! Heyelan anı saniye saniye böyle görüntülendi

Son dakika: Giresun’u sel vurdu! Heyelan anı saniye saniye böyle görüntülendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2020 11:18
Güncelleme:24.08.2020 11:22
Son dakika haberi... Giresun’da yaşanan sel felaketinden çarpıcı bir görüntü kaydedildi. Giresun’un Yukarı Boynuyoğun köyündeki heyelan saniye saniye böyle görüntülendi.

Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketinden çarpıcı bir görüntü kaydedildi. Giresun'un Yukarı Boynuyoğun köyündeki heyelan saniye saniye böyle görüntülendi.

Karadenizde sel felaketi! A Haber ekibi canını zor kurtardı KARADENİZ'DE SEL FELAKETİ! A HABER EKİBİ CANINI ZOR KURTARDI
Giresundan acı haber! Ölü sayısı yükseliyor GİRESUN'DAN ACI HABER! ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

İşte heyelan anı
İşte heyelan anı
Ölüm doğum gününde buldu! Kahreden detay
Ölüm doğum gününde buldu! Kahreden detay
LGS 2.nakil sonuçları...
LGS 2.nakil sonuçları...
Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken...
Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken...
İstanbul'da silahlar konuştu!
İstanbul'da silahlar konuştu!
YKS yerleştirme sonuçları...
YKS yerleştirme sonuçları...
Siyahi adamı 7 kurşunla sırtından...
Siyahi adamı 7 kurşunla sırtından...
A Haber ekibi canını zor kurtardı
A Haber ekibi canını zor kurtardı
Ayasofya Camii'nde duygulandıran görüntü
Ayasofya Camii'nde duygulandıran görüntü
Adana'da korkutan yangın! 6 köy boşaltıldı
Adana'da korkutan yangın! 6 köy boşaltıldı
Sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı
Sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü
Daha Fazla Video Göster