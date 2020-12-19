19 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları SON DAKİKA | Gaziantep'te hastanede yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

SON DAKİKA | Gaziantep'te hastanede yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2020 16:09
Güncelleme:19.12.2020 16:20
Son dakika haberleri... Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde patlama meydan geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Hastanenin koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü bölümünde yaşanan patlama sonrası alevler bir anda her yeri sardı. Yangına ait yeni orta çıkan görüntülerde ise hastaları kurtarmak için vatandaşların alevlerin içine girdiği o anlar görülüyor.

SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah erken saatlerinde çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının başladığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkan dumanlar görülürken personelin de hastaları kurtarmak için camdan içeriye girmeleri yer aldı.

Görüntülerde hasta ve yakınlarının bağrışma sesleri de yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Hastaları kurtarmak için alevlerin içine atladılar!
Hastaları kurtarmak için alevlerin içine atladılar!
4 ayrı suçtan ceza yedi polise beddua etti
4 ayrı suçtan ceza yedi polise beddua etti
Patlamanın olduğu hastaneden ilk görüntü
Patlamanın olduğu hastaneden ilk görüntü
Devlet milletinin hizmetinde!
Devlet milletinin hizmetinde!
8 can gitti! İşte son durum...
8 can gitti! İşte son durum...
Sağlık çalışanını 2 kişi silahlı tehditle darp etti
Sağlık çalışanını 2 kişi silahlı tehditle darp etti
Özel harekat polisleri sahaya indi
Özel harekat polisleri sahaya indi
İstanbul'da silahlı saldırı! Maskeli saldırgan...
İstanbul'da silahlı saldırı! Maskeli saldırgan...
Hayrete düşüren sebze
Hayrete düşüren sebze
Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde son durum nasıl?
Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde son durum nasıl?
Yoğun bakımlarda doluluk var mı?
Yoğun bakımlarda doluluk var mı?
Burun ameliyatı oldu iki bacağını kaybetti!
Burun ameliyatı oldu iki bacağını kaybetti!
Daha Fazla Video Göster