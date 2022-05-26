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Son dakika | Gaziantep'te hareketli dakikalar! Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vuruldu

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Giriş: 26.05.2022 17:45
Son dakika haberi...Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. İddiaya göre "üzerimde bomba var" diyen bir kişi polisler tarafından vuruldu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.

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