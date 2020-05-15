Son dakika: Freni boşalan domates yüklü kamyon köprü girişinden uçtu! O anlar kamerada |Video

Son dakika haberi... Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, köprüden aşağı uçtu. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kazada sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Halil Saday'ın (26) kullandığı domates yüklü 33 BTY 79 plakalı kamyon, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine giderken freninin boşalması sonucu Fırat Nehri üzerindeki köprüden aşağı uçtu. Kazada ters dönen kamyonun sürücüsü ağır yaralanırken içerisinde bulunan domatesler ise etrafa saçıldı. Olay yerine giden itfaiye tarafından sıkıştırıldığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkezdeki hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Ters dönen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken etrafa saçılan domatesler ise vatandaşlar ve görevliler tarafından toplandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.