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Feci kaza! Kamyon ikiye bölündü

İHA
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Giriş: 26.08.2021 21:40
Güncelleme:26.08.2021 21:41
Kazaya karışan kamyon ikiye bölündü, iki araçta tarlaya uçarken 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün akşam saatlerinde Sivas-Ankara karayolu Sıcak Çermik bölgesi Hayranlı kavşağında meydana geldi.

KAMYON İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazada kavşağa giren Ö.K. yönetimindeki 58 ACJ 045 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan Y.U. yönetimindeki 44 FY 933 plakalı Ford marka kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon ikiye bölündü. Kamyonun kasası yolda kalırken kaza karışan iki araçta tarlaya uçtu. Kazada sürücüler ve ticari araçta bulunan O.B. isimli yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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