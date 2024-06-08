Son Dakika: Fatih’te tarihi metruk bina kısmen çöktü!

Fatih'te 2 katlı tarihi metruk bina kısmen çöktü. Çökme sırasında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çökmeyle ilgili araştırma devam ediyor.

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