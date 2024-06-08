08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Son Dakika: Fatih’te tarihi metruk bina kısmen çöktü!

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2024 09:39
Fatih'te 2 katlı tarihi metruk bina kısmen çöktü. Çökme sırasında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çökmeyle ilgili araştırma devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Facia anları ortaya çıktı! Dev ekran böyle düştü
Facia anları ortaya çıktı! Dev ekran böyle düştü
Orhan babayı sadece dinlemiyor, yaşıyor!
Orhan babayı sadece dinlemiyor, yaşıyor!
Türkiye’deki koyun ırkları!
Türkiye’deki koyun ırkları!
Fatih’te tarihi metruk bina kısmen çöktü!
Fatih’te tarihi metruk bina kısmen çöktü!
Kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı!
Kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı!
Kızı tarafından cansız bedeni bulundu!
Kızı tarafından cansız bedeni bulundu!
Yollar beyaza büründü
Yollar beyaza büründü
Üniversite kampüsüne yıldırım düştü
Üniversite kampüsüne yıldırım düştü
Tokat’ta hasta terörü! Polise yumruk attı
Tokat'ta hasta terörü! Polise yumruk attı
Sulama kanalına giren tarım işçisi boğuldu!
Sulama kanalına giren tarım işçisi boğuldu!
Kadınların kavgası kameralara yansıdı!
Kadınların kavgası kameralara yansıdı!
Başkent’i yine sağanak vurdu!
Başkent'i yine sağanak vurdu!
Daha Fazla Video Göster