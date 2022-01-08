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Son dakika | Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var

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Giriş: 08.01.2022 09:22
Son dakika haberi... Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi. Atatürk Bulvarı'ndaki kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
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