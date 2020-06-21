Son dakika: Evlilik teklifi kabusa döndü |Video

Kadıköy'de evlilik teklifi yapmak için parka giden grup, kavga eden tarafları uyarınca kurşunların hedefi oldu. Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için gidenlerden, 3'ü de kavga eden taraftan olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine silah doğrultan Serdar Y. ise sağ bacağından vurarak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi'ndeki Kalamış Parkı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Evlilik teklifi yapmak için parka geldiği öğrenilen bir başka grup da kavga eden tarafları uyarmak istedi. Bu esnada, kavga eden grup içinden Serdar Y. silahını çıkararak kendilerini uyaranların üzerine ateş açtı. Silahla yaralanan Yaşar U. (23) kolundan, Berkay Y.(24) sağ bacağından, Oğuz K.(23) karın boşluğundan ve Bülent B. (39) kavga esnasında bıçakla sol bacağından yaralandı.

POLİSE DE SİLAH DOĞRULTTU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale etmek istediği sırada kendilerine silah doğrultan Serdar Y., sağ bacağından vurarak etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından toplam 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.