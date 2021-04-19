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Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın

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Giriş: 19.04.2021 11:38
Güncelleme:19.04.2021 11:42
Son dakika | Fransa'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Belediye tarafından satın alınan bir evde, tesadüfen binlerce yıllık altın hazineler bulundu. Daha önce 4 kardeşin yaşadığı bilinen bu evde kardeşlerden sonuncusunun da geçen yıl ölmesi üzerine bir yakınları daireyi belediyeye satınca, tüm gerçekler ortaya çıktı. İşte şaşırtan olayın perde arkası...
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