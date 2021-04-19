Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın

Son dakika | Fransa'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Belediye tarafından satın alınan bir evde, tesadüfen binlerce yıllık altın hazineler bulundu. Daha önce 4 kardeşin yaşadığı bilinen bu evde kardeşlerden sonuncusunun da geçen yıl ölmesi üzerine bir yakınları daireyi belediyeye satınca, tüm gerçekler ortaya çıktı. İşte şaşırtan olayın perde arkası...