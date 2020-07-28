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Son dakika: Esenyurt'ta yangın faciası! Anneanne ve torunu

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Giriş: 28.07.2020 09:14
Güncelleme:28.07.2020 10:10
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile torunu hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.

Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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