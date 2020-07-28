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Son dakika: Esenyurt'ta yangın faciası! Anneanne ve torunu
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile torunu hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.
Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.