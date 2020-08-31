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Son dakika: Erzurum'da kaybolan küçük Merve'den acı haber

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Giriş: 31.08.2020 16:09
Güncelleme:31.08.2020 16:52
Son dakika haberleri... Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan 2.5 yaşındaki minik Merve Bayrak'tan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni dere kenarında bulundu. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, dün, kızı Merve Bayrak'ı da yanına alıp, davetli olduğu düğüne katılmak için Azap köyüne gitti. Akrabalarının evinin önünde oynayan çocuk, aniden kalboldu. Anne ile köylüler, Merve'yi aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki köye gelen ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalar, bu sabah yeniden başlatıldı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürürken, adı açıklanmayan bir çoban, köye 6 kilometre mesafedeki dere kenarında küçük kızın cansız bedenini buldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Merve'nin cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Erzurum Adli Kurumu'na götürüldü.
Çocuğun cesedinin bulunduğu dere kenarı, jandarma tarafından adeta ablukaya alınırken, çok yönlü soruşturma yürütülüyor.

Kaybolan küçük Merve'den acı haber
Kaybolan küçük Merve'den acı haber
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