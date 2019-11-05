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05.11.2019

Son dakika: Emine Bulut davasında şoke eden detay

Kırıkkale'de boşandığı eşi Emine Bulut'u, kafede 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren sanık Fedai Varan hakkındaki müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, cinayetin tasarlayarak ve canavarca hisle işlenmediği ifadesi dikkat çekti. A Haber’e telefonla bağlanan Bulut ailesinin avukatı Turgay Özcan mahkemenin gerekçeli yorumladı.

Sanığın eylemini küçük F.B.'nin gözünün önünde gerçekleştirmesi, Emine Bulut'un kendisini sakinleştirmeye çalışmasına rağmen Varan'ın eylemini gerçekleştirdiğini kaydeden mahkeme, "Sanığın olaydan sonraki kullandığı anlaşılan 'kahpeyi öldürdüm' ve 'mal kestim' şeklindeki beyanları dikkate alındığında sanığa verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmamıştır" denildi.

ÖLDÜRMEYE YÖNELİK EYLEMİ TESPİT EDİLEMEMİŞTİR

Gerekçede, "Olay tarihinde sanığın küçük F.B.'yi alarak çarşıda gezmesi ve sonrasında ise kafede buluşup yemek yenmesi sırasında sanığın öldürmeye yönelik herhangi bir eylemi ya da davranışı tespit edilememiştir" denildi. Gerekçeli kararda, olay günü sanığın, maktulü öldürmeden önce ilk iki karşılaşma sırasında da öldürmeye yönelik herhangi bir eyleminin tespit edilemediği belirtildi.

Emine Bulut cinayetinde Fedai Varan canavarca değil, kasten adam öldürme suçundan ceza aldı EMİNE BULUT CİNAYETİNDE FEDAİ VARAN 'CANAVARCA' DEĞİL, 'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZA ALDI

BIÇAK İSPATLANAMAMIŞ
Sanığın olayda kullandığı bıçakla ilgili olarak, "Sanığın kendi beyanında sürekli bıçak taşıdığını beyan etmesi karşısında sanığın daha öncesinde de bıçak taşıdığı anlaşılmaktadır. Ancak daha öncesinde taşınan bıçağın olayda kullanılan bıçak olup olmadığı ise ispat edilememiştir" ifadesi kullanıldı.

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CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEMİŞ

Gerekçede, canavarca hisle adam öldürme suçunun oluşması için ölümü meydana getirmek bakımından zorunlu olmayan ve ölüme takaddüm eder vahşice hareketler olup sanığın öldürme kastının yanında işkence ve azap çektirme kastının da bulunması gerektiğini belirtilerek şöyle denildi:
"Yalnız öldürme kastını gerçekleştirme için yapılan eylemler eziyet çektirme niteliğinde değildir. Somut olayda sanığın keyif almak için ve maktulün acı çekmesini istediği için öldürme kastının bulunduğuna dair dosyada mahkumiyeti için kesin somut delil elde edilemedi."

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