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25.01.2020

Son dakika: Elazığ'daki depremden 13 saat sonra kurtarıldı |Video

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın 13 saat sonra böyle kurtarıldı.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı.

Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.

Yapılan çalışmanın ardından yaşlı kadın 13 saat sonra arama kurtarma ekiplerince böyle kurtarıldı.

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