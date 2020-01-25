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25.01.2020
Son dakika: Elazığ'daki depremden 13 saat sonra kurtarıldı |Video
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın 13 saat sonra böyle kurtarıldı.
Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.
Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı.
Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.
Yapılan çalışmanın ardından yaşlı kadın 13 saat sonra arama kurtarma ekiplerince böyle kurtarıldı.
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