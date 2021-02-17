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Son dakika: Eğitime kar engeli! İstanbul ve 23 ilde yüz yüz eğitime ara verildi

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Giriş: 17.02.2021 09:20
Güncelleme:17.02.2021 09:26
Son dakika haberi... İstanbul ile birlikte 23 ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Bazı kentlerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime henüz başlanamadı.

İstanbul'un aralarında bulunduğu toplam 23 kentin valilikleri, okulların kapalı olacağını açıkladı.

Son olarak Erzincan'da da okullara 1 günlük ara verildi. Okulların yalnızca bugün kapalı olacağı iller ise; İstanbul, Erzincan, Yalova, Karabük, Giresun, Düzce, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Yozgat, Denizli, Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Aksaray.

Konya'nın 26, Balıkesir'in 12, Bursa'nın ise 5 ilçesinde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun ve Afşin ilçeleriyle, Malatya'nın Darende ilçesinde de kar nedeniyle okullar bugün kapalı olacak.

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