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Son dakika: Edirne'de trafik ışıklarında koronavirüs uyarısı |Video
Son dakika haberi... Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ve yeşil ışığa "maske tak" yazıları yerleştirildi. Detayları A Haber muhabiri Edirne'den aktardı.
Son dakika haberi... Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ve yeşil ışığa "maske tak" yazıları yerleştirildi.