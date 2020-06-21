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Son dakika: Edirne'de trafik ışıklarında koronavirüs uyarısı |Video

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Giriş: 21.06.2020 16:40
Güncelleme:21.06.2020 16:40
Son dakika haberi... Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ve yeşil ışığa "maske tak" yazıları yerleştirildi. Detayları A Haber muhabiri Edirne'den aktardı.

Son dakika haberi... Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ve yeşil ışığa "maske tak" yazıları yerleştirildi.

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