Düzce’de şoke eden olay! Eşi barışmayınca benzin döküp kendisini yaktı

Düzce’de gece saatlerinde Metek Mahallesi’nde boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı evin önüne gelip barışmak isteyen 40 yaşındaki Enes Y. isimli şahıs, eşi barışmayı kabul etmeyince benzin döküp kendisini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan şahıs tedavi altına alındı.

İddiaya göre, 2 çocuk babası Enes Y. evi terk ederek akrabalarının evine giden eşi G.Y.'yi arayarak evinin önünde olduğunu ve barışmak istediğini söyledi. Enes Y. eşine binadan çıkmazsa kendisini yakacağını belirtti.

KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Barışma teklifini kabul etmeyen G.Y binadan çıkmadı. Enes Y. yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Etrafta bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.