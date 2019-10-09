Son dakika: Diyarbakır'daki olayla ilgili flaş gelişme! Kağıt toplayan çocuğu tokatlamıştı... |Video

Son dakika haberi... Diyarbakır'da zabıta kıyafetli bir kişinin kağıt toplayan küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Skandal görüntüler üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak, şahsın belediye personeli olmadığını duyurdu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçti ve zanlının yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu. Diyarbakır'daki skandal olayla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.