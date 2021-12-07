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Diyarbakır'da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı | Yarlılar var

DHA
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Giriş: 07.12.2021 20:37
Güncelleme:07.12.2021 20:38
Son dakika haberi: Diyarbakır'da, öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACM 378 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan öğrenci servisi, takla atarak yan yattı. Öğrenci servisinde bulunan çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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