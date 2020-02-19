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19.02.2020

Diyarbakır’da korkunç kaza: Ön cama başı çarpan kadın takla atıp arka camdan içeri girdi

Diyarbakır’da aşırı hızlı giden araç, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön cama çarpan kadın takla atıp arka camdan içeri girdi. Korkunç kazada ağır yaralanan kadın, hayata veda etti.

Kaza, önceki gün Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı ön cama sıkışan kadın daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.

HAYATA VEDA ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan kaza sonrası fren alan aracın sol iki lastiğinin de patladığı görüldü. Polis kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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