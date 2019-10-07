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07.10.2019
Son dakika: Diyarbakır'da feci kaza
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kuzenler, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verildi. Yusuf ve Mehmet Şirin Baran’ın yakınları, feryatlar yakarak sinir krizleri geçirdi Olay, Pazar günü gece saatlerinde Çınar ilçesine Aşağıkonak köyü kavşağında meydana geldi. 34 RY 0908 plakalı tahta kasa yüklü transit, plakası öğrenilemeyen kamyon ve otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede kuzen olan Yusuf Baran ve Mehmet Şirin Baran'ın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada yaralanan Enes Aladağ, Özgür Ay, Mustafa Mustafaoğlu ve Efnan Baran ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden kuzenler, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verildi. Yusuf ve Mehmet Şirin Baran'ın yakınları, feryatlar yakarak sinir krizleri geçirdi
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede kuzen olan Yusuf Baran ve Mehmet Şirin Baran'ın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada yaralanan Enes Aladağ, Özgür Ay, Mustafa Mustafaoğlu ve Efnan Baran ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden kuzenler, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verildi. Yusuf ve Mehmet Şirin Baran'ın yakınları, feryatlar yakarak sinir krizleri geçirdi
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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