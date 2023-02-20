20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'den önemli açıklamalar

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'den önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2023 11:16
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Türkiye'ye F-16 satışı" konusunu değerlendiren ABD'li Bakan Blinken, "Yönetim olarak F-16 alımına destek için çalışıyoruz. NATO'nun kabiliyetinin güçlü olmasını isteriz" dedi. “Yaptırımların en kısa süre içerisinde kaldırılmasını bekliyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu ise F-16 konusunda ABD yönetiminin talebe destek verdiğini belirtti. Çavuşoğlu, sürecin hızla tamamlanmasının iki tarafın yararına olduğunun altını çizdi. ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye desteği ile ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Terör örgütü ile iş birliği yapmak ölümcül hata. PKK/YPG’nin DEAŞ ile mücadele ettiği iddiası doğru değil.” dedi. ABD Dışişleri Blinken “Türkiye'nin güney sınırındaki güvenlik endişelerini anlıyoruz. Şu an birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte depremin yıktığı Adıyaman
İşte depremin yıktığı Adıyaman
İşte Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anı
İşte Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anı
’Acil yıkılacak’ binaya girmek yasak!
'Acil yıkılacak' binaya girmek yasak!
Nakil süreçleri nasıl işleyecek?
Nakil süreçleri nasıl işleyecek?
ABD’ye terör desteği tepkisi!
ABD’ye terör desteği tepkisi!
TOKİ konutları nereye yapılacak?
TOKİ konutları nereye yapılacak?
Büyük yıkımın cevabı enkazlarda!
Büyük yıkımın cevabı enkazlarda!
Enkazdan hayat kurtaran mesaj
Enkazdan hayat kurtaran mesaj
Yaşama tutunanların hikayesi
Yaşama tutunanların hikayesi
Kronik hastalara ilaç kolaylığı!
Kronik hastalara ilaç kolaylığı!
Hangi dayanıklılık testi daha güvenli?
Hangi dayanıklılık testi daha güvenli?
Deprem siyaseti yapanlar unutulmayacak!
Deprem siyaseti yapanlar unutulmayacak!
Daha Fazla Video Göster