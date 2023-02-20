Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Türkiye'ye F-16 satışı" konusunu değerlendiren ABD'li Bakan Blinken, "Yönetim olarak F-16 alımına destek için çalışıyoruz. NATO'nun kabiliyetinin güçlü olmasını isteriz" dedi. “Yaptırımların en kısa süre içerisinde kaldırılmasını bekliyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu ise F-16 konusunda ABD yönetiminin talebe destek verdiğini belirtti. Çavuşoğlu, sürecin hızla tamamlanmasının iki tarafın yararına olduğunun altını çizdi. ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye desteği ile ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Terör örgütü ile iş birliği yapmak ölümcül hata. PKK/YPG’nin DEAŞ ile mücadele ettiği iddiası doğru değil.” dedi. ABD Dışişleri Blinken “Türkiye'nin güney sınırındaki güvenlik endişelerini anlıyoruz. Şu an birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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