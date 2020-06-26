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Denizli’de cezaevinden izinli çıkan ve yaşlı hastaları kandırıp soyan zanlı yakalandı

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Giriş: 26.06.2020 12:20
Güncelleme:26.06.2020 12:23
Pamukkale ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü gündüz hastanede refakatçisi olmayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp geceleri ise evlerini soydu. Son karıştığı 5 ayrı hırsızlık olayından hakim karşısına çıkan Salih Ramazan S., tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine geri teslim edildi.
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