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Denizli’de cezaevinden izinli çıkan ve yaşlı hastaları kandırıp soyan zanlı yakalandı
Pamukkale ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü gündüz hastanede refakatçisi olmayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp geceleri ise evlerini soydu. Son karıştığı 5 ayrı hırsızlık olayından hakim karşısına çıkan Salih Ramazan S., tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine geri teslim edildi.