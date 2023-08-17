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Son dakika: Denize düşen İETT otobüsü vinçle çıkarılıyor

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 14:38
Güncelleme:17.08.2023 15:15
Son dakika haberleri… İstanbul'da Eminönü'nde bir İETT otobüsü sabah saatlerinde el frenin boşalmasıyla denize düştü. Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Ekipler denizin dibine batan otobüsü çıkarıyor. O noktadan detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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